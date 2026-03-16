Bilim insanları uyardı: Yapay zeka insanların düşünme biçimini değiştiriyor olabilir

Yeni bir araştırma, yapay zekanın yalnızca yazı yazmaya yardımcı olmakla kalmayıp insanların düşünme biçimini de fark edilmeden etkileyebileceğini ortaya koydu. Çalışmalarda, yapay zeka ile birlikte yazı yazan kişilerin, zamanla yapay zekanın kullandığı bakış açısını ve ifadeleri benimsediği görüldü. Katılımcıların bir kısmı ise görüşlerinin değiştiğini fark etmediğini belirtti.

Araştırmacılar, milyonlarca kişinin aynı yapay zeka sistemlerini kullanmasının zamanla dil, düşünce ve fikir çeşitliliğini azaltabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca yapay zeka ile yazı yazan kişilerde beyin aktivitesinin daha düşük olduğu, hafıza kullanımının azaldığı ve yazıya sahiplik hissinin zayıfladığı da tespit edildi.

Bilim insanlarına göre yapay zeka önemli faydalar sağlasa da, uzun vadede insanların düşünme ve ifade biçimlerini giderek daha benzer hale getirme riski taşıyor.