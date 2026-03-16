Doğal elmastan daha güçlü! Bilim insanları “altıgen elmas” üretti

Bilim insanları, grafiti çok yüksek basınç (yaklaşık 200 bin kat atmosfer basıncı) ve 1300–1900°C sıcaklık altında sıkıştırarak yaklaşık 1,5 milimetre büyüklüğünde saf örnekler elde etti. Yapılan testler, altıgen elmasın hem daha dayanıklı hem de yüksek sıcaklıklara karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu yeni malzeme gelecekte kesme ve delme aletleri, elektroniklerde ısı yönetimi ve kuantum teknolojileri gibi birçok alanda kullanılabilir. Ayrıca bu mineralin gök taşlarında bulunması, Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni ipuçları da sağlayabilir.