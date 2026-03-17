16 yıllık gizem çözüldü: Süpernovanın içindeki “gizli motor” ortaya çıktı

Gökbilimciler, bir süpernovada ilk kez bir magnetarın doğduğunu doğrudan gözlemledi ve böylece 16 yıl önce ortaya atılan bir teoriyi doğruladı. Magnetar, son derece güçlü manyetik alana sahip, çok hızlı dönen bir nötron yıldızıdır ve evrendeki en parlak patlamalardan bazılarını açıklayabilir.

2024'te keşfedilen SN 2024afav adlı süpernovanın ışığında "cıvıltı" (chirp) benzeri dalgalanmalar tespit edildi. Bu dalgalanmaların, Einstein'ın genel görelilik teorisiyle açıklanan bir etki olduğu ve merkezdeki magnetarın varlığını gösterdiği ortaya kondu.

Bu keşif, bazı aşırı parlak süpernovaların arkasındaki "gizli motorun" magnetarlar olduğunu kanıtlarken, aynı zamanda süpernovalarda genel göreliliğin ilk kez doğrudan rol oynadığını da gösteriyor.