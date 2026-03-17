Araba tutması herkeste aynı etkiyi göstermiyor! İşte bilimsel nedeni

Hareket hastalığı (araba, gemi, uçak tutması), gözler, iç kulak ve vücuttan gelen sinyallerin birbirini tutmaması nedeniyle ortaya çıkar. Beyin bu çelişkiyi "tehlike" olarak algılar ve mide bulantısı, baş dönmesi, terleme gibi belirtiler gelişir.

Herkes aslında hareket hastalığı yaşayabilir ancak eşik kişiden kişiye değişir. Genetik, yaş, hormonlar ve kaygı gibi faktörler etkili olur; çocuklar ve kadınlar daha hassas olabilir.

Belirtileri azaltmak için hafif yemek yemek, sabit bir noktaya bakmak, aracın daha az sallanan yerinde oturmak, temiz hava almak ve zencefil tüketmek önerilir. Ayrıca zamanla tekrar eden maruziyetle vücut bu duruma alışabilir.