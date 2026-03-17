Ateşböceklerinin gizemi çözüldü: Neden aynı anda parlıyorlar?

Bilim insanları, ateş böceklerinin neden aynı anda yanıp söndüğünü sonunda açıkladı. Yapılan araştırmaya göre her ateş böceği, başka bir ışık gördüğünde kendi ritmini ayarlıyor: Işık tam zamanına yakınsa hızlanıyor, hemen sonrasındaysa yavaşlıyor. Bu "hızlan-yavaşla" dengesi, binlerce ateş böceğinin senkronize şekilde ışık yaymasını sağlıyor.

Bu mekanizmanın, beyin hücreleri ve uyku düzenini yöneten biyolojik saat gibi sistemlerle benzer çalıştığı da ortaya çıktı. Yani doğadaki bu büyüleyici ışık gösterisi aslında matematiksel ve biyolojik bir uyumun sonucu.