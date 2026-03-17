Atık pillerde gizli güç ortaya çıkıyor! "Siyah kütle" teknolojisi dikkat çekti...

Kumandadan çıkan basit bir pil, doğru şekilde geri dönüşüme verildiğinde ileri teknolojiyle yürütülen bir sürecin parçasına dönüşür. Toplanan atık piller, özel tesislerde işlenerek "siyah kütle" adı verilen ve yeni pil üretiminde kullanılan değerli bir materyale çevrilir.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız piller zamanla işlevini kaybeder. Ancak çöpe atıldıklarında içerdikleri kimyasallar çevre için risk oluşturur. Oysa bu piller, doğru yöntemlerle ayrıştırıldığında yeniden kullanılabilecek önemli bileşenler barındırır.

Geri dönüşüm sürecinde piller önce kontrol edilir, uygun olanlar farklı alanlarda tekrar değerlendirilir. Tamamen işlevsiz olanlar ise parçalanarak içindeki değerli maddeler ayrıştırılır ve bilimsel yöntemlerle yeniden üretim sürecine kazandırılır.