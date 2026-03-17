Gökbilimcilerin yeni keşfi: Evrenin en pis kokulu gezegeni bulundu! Çürük yumurta kokuyor

Johns Hopkins Üniversitesi liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan çalışma, güneş sistemimiz dışındaki bir gezegende ilk kez hidrojen sülfürün varlığını kanıtladı. Ancak bu gezegen sadece kötü kokusuyla değil, ekstrem hava koşullarıyla da dikkat çekiyor. Yüzey sıcaklığının 930 santigrat dereceye ulaştığı gezegende, saatte 8.000 kilometre hızla esen rüzgarlar ve yanlamasına yağan erimiş cam yağmurları hüküm sürüyor.

Neden Önemli?

Bilim insanları bu keşfin sadece "kötü bir koku"dan ibaret olmadığını vurguluyor. Kükürt, gezegenlerin oluşumunda temel bir yapı taşıdır. Hidrojen sülfürün tespiti, dev gaz gezegenlerinin nasıl oluştuğunu ve atmosferik kimyalarının nasıl evrildiğini anlamak için kritik bir ipucu sunuyor.

Araştırmayı yöneten astrofizikçi Guangwei Fu, "Bu gezegende yaşam aramıyoruz çünkü çok sıcak, ancak bu molekülü bulmak, diğer gezegenlerde yaşam izi arayışımızda önemli bir basamak olacak" dedi. Bu keşif, evrenin ne kadar çeşitli ve bazen de ne kadar "keskin" aromalı olabileceğini bir kez daha kanıtladı.