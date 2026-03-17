Japonya uzaya ahşap uydu gönderdi! Sebebi sandığınızdan daha büyük

Japonya, uzaya ahşap bir uydu göndererek dikkat çeken bir deneye imza attı. LignoSat adlı bu küçük uydu, aslında ilginç bir fikirden çok önemli bir soruna odaklanıyor: Uydular atmosfere geri girerken bıraktıkları metal kalıntıların çevreye etkisi.

Bilim insanları, ahşabın uzay koşullarında dayanıklı olup olmadığını ve yanarken daha az zararlı kalıntı bırakıp bırakmadığını test ediyor. Eğer başarılı olursa, gelecekte daha çevre dostu uydu tasarımlarının önü açılabilir.