NASA Değil, matematik Kanıtladı: Yıldızsız dünyalarda yaşamın formülü bulundu!

Normal şartlarda bir enerji kaynağı olan güneşten mahrum kalan bu gök cisimlerinin donmuş birer kaya parçası olması beklenir. Ancak bilim insanları, "gelgit ısınması" adı verilen bir mekanizmanın bu durumu değiştirebildiğini ortaya koydu. Dev bir öksüz gezegenin kütleçekim kuvveti, yörüngesindeki uydusunu sürekli sıkıştırıp esneterek içsel bir sürtünme ısısı yaratıyor. Bu ısı, uydunun yüzeyinde veya buz tabakasının altında sıvı halde su bulunmasını sağlıyor.

Araştırmanın en dikkat çekici yanı ise atmosferik koruma. Bilimsel modeller, hidrojen açısından zengin kalın bir atmosferin, bu içsel ısıyı hapsederek uydunun yüzey sıcaklığını 4,3 milyar yıl boyunca sabit tutabileceğini gösteriyor. Bu süre, Dünya'daki yaşamın evrimi için geçen süreden bile daha uzun.

Eğer bu teoriler doğrulanırsa, galaksimizdeki yaşam arayışı sadece yıldız sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Güneş ışığının hiç ulaşmadığı bu zifiri karanlık okyanus dünyaları, evrendeki en yaygın yaşam alanları haline gelebilir. Yıldızların uzağındaki bu "görünmez" habitatlar, biyolojinin sınırlarını yeniden çizmeye aday görünüyor.