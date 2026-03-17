Zamanın tanımı değişiyor: Dünyanın en hassas saati tanıtıldı

Mevcut uluslararası sistemde "saniye", 1967'den beri sezyum-133 atomunun titreşimlerine göre tanımlanıyor. Ancak yeni nesil optik saatler, sezyum tabanlı saatlerden çok daha hızlı titreşen stronsiyum atomlarını kullanarak hassasiyeti kat kat artırıyor. Bilim insanları, bu teknolojinin saniyenin resmi tanımını değiştirmek için gereken kriterleri karşıladığını belirtiyor.

Bu gelişme sadece zamanı daha doğru ölçmekle kalmayacak; aynı zamanda karanlık madde arayışları, yerçekimi alanındaki mikro değişimlerin ölçülmesi ve genel görelilik teorisinin test edilmesi gibi ileri fizik araştırmalarında da kilit rol oynayacak. Uzmanlar, gerekli standartların sağlanmasıyla birlikte 2030 yılına kadar saniyenin tanımının bu yeni teknolojiye göre güncellenmesini bekliyor. Bu tarihi değişim, navigasyon sistemlerinden yüksek hızlı finansal işlemlere kadar pek çok alanda dijital altyapıyı daha güvenilir hale getirecek.