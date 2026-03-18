8 bin yıllık sır çözüldü: Yeraltındaki dev tünelleri inşa eden canlı...

Brezilya'daki Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi'nden jeolog Heinrich Frank liderliğindeki araştırmalar, bölgede 1.500'den fazla dev tünel haritalandırdı. Sert kayaçların içine oyulan bu geçitlerin duvarlarında, tarih öncesi devlere ait karakteristik pençe izlerine rastlandı. Yapılan incelemeler, tünellerin mimarının 8 ila 10 bin yıl önce nesli tükenen dev yer tembel hayvanları (Megatherium) olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bu devasa otobur canlılar, fil büyüklüğündeki gövdeleri ve güçlü pençeleriyle bu karmaşık barınakları nesiller boyu genişleterek kullanmışlar.

Doğal mağaraların aksine eliptik veya dairesel kesitlere sahip olan bu yapılar, antik megafaunanın ekosistemi nasıl aktif bir şekilde şekillendirdiğini kanıtlıyor. Bu keşif, sadece jeolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda dev canlıların mühendislik yeteneklerini ve Buzul Çağı sonundaki yaşam biçimlerini anlamamızı sağlayan devasa bir yeraltı mirası olarak kabul ediliyor.