Fıstık yerken bir kez daha düşünün: Çöpe attığınız o kabuklar servet değerinde!

Geliştirilen yeni yöntem, "mucize malzeme" olarak bilinen grafeni üretmek için hem daha ucuz hem de çevre dostu bir yol sunuyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, bu süreçte sert kimyasallar kullanılmıyor ve çok daha az enerji sarf ediliyor. Araştırmacılar, fıstık kabuklarındaki lignini serbest bırakmak için "flaş joule ısıtma" (FJH) adı verilen bir teknik uyguladı. Bu yöntemde, ön işlemden geçirilmiş kabuklar milisaniyeler içinde 3.000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaştırılarak karbon atomlarının grafen yapılarına dönüşmesi sağlandı.

Çalışmanın liderlerinden Guan Yeoh, fıstık kabuğu gibi bol bulunan organik materyallerin yüksek kaliteli grafene dönüştürülmesinin, ekonomik uygulanabilirlik ile enerji verimliliği arasında mükemmel bir denge kurduğunu belirtti. Hafifliği, dayanıklılığı ve üstün iletkenliğiyle bilinen grafen; elektronik cihazlardan enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Bu keşif, hem milyonlarca tonluk tarımsal atığın geri kazandırılmasını sağlıyor hem de sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi modeliyle yüksek değerli endüstriyel malzemelerin üretim maliyetini düşürüyor. Araştırma sonuçları, Chemical Engineering Journal Advances dergisinde yayımlandı.