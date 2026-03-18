Bilim söylüyor: Zekanızı büyük ölçüde annenize borçlusunuz
Zekanın kaynağı uzun yıllardır tartışma konusu olurken, bazı araştırmalar bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre zeka üzerinde annenin genetik etkisi sanılandan daha büyük olabilir.
Bazı araştırmalara göre zeka üzerinde annenin genetik etkisi daha belirgin olabilir. Bunun nedeni, zekayla ilişkili bazı genlerin X kromozomu üzerinde bulunması ve bu kromozomun anneden daha güçlü şekilde aktarılabilmesidir. Ancak uzmanlar, zekanın yalnızca genetikle belirlenmediğini; çevre, eğitim ve yaşam koşullarının da en az genler kadar önemli olduğunu vurguluyor.