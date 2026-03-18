Bilim söylüyor: Zekanızı büyük ölçüde annenize borçlusunuz

Bazı araştırmalara göre zeka üzerinde annenin genetik etkisi daha belirgin olabilir. Bunun nedeni, zekayla ilişkili bazı genlerin X kromozomu üzerinde bulunması ve bu kromozomun anneden daha güçlü şekilde aktarılabilmesidir. Ancak uzmanlar, zekanın yalnızca genetikle belirlenmediğini; çevre, eğitim ve yaşam koşullarının da en az genler kadar önemli olduğunu vurguluyor.