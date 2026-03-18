Bir gün bekleyen suyu içmek zararlı mı? Uzmanlardan şaşırtan yanıt

Uzmanlara göre bir gün önceden kalan suyu içmek genelde zararlı değil, ancak belirli bir süreden sonra risk artıyor. Diyetisyen ve mikrobiyologlar, özellikle açıkta bırakılan suyun 12 saatten sonra bakteri üremesi için uygun hale geldiğini belirtiyor. Ağızla temas eden şişelerde ise bu süre daha da kısalıyor. Bir gece beklemiş su çoğunlukla güvenli kabul edilse de, 24 saati geçen suyun yenilenmesi öneriliyor.