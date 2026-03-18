Doğanın içinde gizlenen "buz makinesi" ortaya çıktı!

Normal şartlarda saf suyun donmaya başlaması için sıcaklığın -40 santigrat derecelere kadar düşmesi gerekebilirken, bu mantarın ürettiği proteinler süreci -2 santigrat derece gibi "ılık" seviyelerde başlatabiliyor. Araştırmacılar, bu biyolojik yapıların sadece bitkiler üzerinde değil, atmosferde de bulunarak yağmur ve kar oluşumunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Virginia Tech ekibi tarafından yürütülen çalışmada, bu proteinlerin bakteriyel rakiplerine göre çok daha stabil ve çözünür olduğu, bu sayede zorlu çevre koşullarında bile işlevini koruyabildiği tespit edildi.

Bu keşfin teknolojik potansiyeli ise oldukça geniş. Uzmanlar, bu mantar proteinlerinin hava durumu mühendisliği, gıda üretimi ve tıbbi amaçlı organ/hücre saklama süreçlerinde toksik olmayan, çevre dostu ve verimli bir alternatif sunabileceğini öngörüyor. Doğanın fizik kurallarıyla bu denli etkili bir şekilde oynayabilmesi, iklim bilimi ve biyoteknoloji alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.