Grönland'ın altında "kaynayan" bir yapı mı var? Araştırma dikkat çekti

Grönland’ın altında “kaynayan” bir yapı mı var? Araştırma dikkat çekti Grönland buz tabakasının derinliklerinde uzun süredir merak edilen bir gizem sonunda açıklığa kavuştu. Bilim insanları, buzun altında sıcaklık farklarının etkisiyle oluşan yavaş ama sürekli bir hareketin, “kaynayan” bir yapı izlenimi yarattığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:16