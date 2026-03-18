Grönland'ın altında "kaynayan" bir yapı mı var? Araştırma dikkat çekti

Grönland’ın altında “kaynayan” bir yapı mı var? Araştırma dikkat çekti

Grönland buz tabakasının derinliklerinde uzun süredir merak edilen bir gizem sonunda açıklığa kavuştu. Bilim insanları, buzun altında sıcaklık farklarının etkisiyle oluşan yavaş ama sürekli bir hareketin, “kaynayan” bir yapı izlenimi yarattığını ortaya koydu.

GRÖNLAND’IN ALTINDA KAYNAYAN BİR YAPI MI VAR? ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ
Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:16

Bilim insanları, Grönland buz tabakasının derinliklerinde gizemli hareketlerin nedenini çözdü. Araştırmaya göre buzun altında, sıcaklık farklarının etkisiyle oluşan yavaş "dolaşım" hareketleri (termal konveksiyon) bulunuyor. Bu süreç, buzun sanılandan daha yumuşak olduğunu gösteriyor ve gelecekte deniz seviyesinin nasıl değişeceğini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olabilir.