Grönland’ın altında “kaynayan” bir yapı mı var? Araştırma dikkat çekti
Grönland buz tabakasının derinliklerinde uzun süredir merak edilen bir gizem sonunda açıklığa kavuştu. Bilim insanları, buzun altında sıcaklık farklarının etkisiyle oluşan yavaş ama sürekli bir hareketin, “kaynayan” bir yapı izlenimi yarattığını ortaya koydu.
Bilim insanları, Grönland buz tabakasının derinliklerinde gizemli hareketlerin nedenini çözdü. Araştırmaya göre buzun altında, sıcaklık farklarının etkisiyle oluşan yavaş "dolaşım" hareketleri (termal konveksiyon) bulunuyor. Bu süreç, buzun sanılandan daha yumuşak olduğunu gösteriyor ve gelecekte deniz seviyesinin nasıl değişeceğini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olabilir.