NASA gönüllüleri keşfetti: Güneş patlamalarında beklenmedik artış

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş yüzeyindeki bazı manyetik alanların sönümlenmesi aylar sürebiliyor. Gönüllülerin binlerce görüntüyü analiz ederek elde ettiği veriler, bu "uzun ömürlü aktif bölgelerin", kısa ömürlü olanlara kıyasla en şiddetli güneş patlamalarını üretme olasılığının 3 ila 6 kat daha fazla olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, bu bölgelerin Güneş'in derinliklerindeki manyetik dinamiklerin bir göstergesi olduğunu ve uzay hava durumu tahminlerinde kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

Güneş patlamaları; radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sistemlerini doğrudan etkileyebilme potansiyeline sahip. NASA araştırmacıları Emily Mason ve Kara Kniezewski, halkın katılımıyla elde edilen bu verilerin, gelecekteki Güneş döngülerini anlamak ve Dünya'yı olası "uzay fırtınalarına" karşı daha iyi hazırlamak için paha biçilemez olduğunu vurguladı. Bu çalışma, karmaşık bilimsel verilerin analizinde insan gözünün ve kolektif çabanın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı.