Plastik kirliliğine karşı güç birliği: Bakteriler arasındaki muazzam iş bölümü

Araştırma ekibi, alışveriş poşetlerinden gıda paketlerine kadar pek çok alanda kullanılan yaygın bir biyobozunur plastik türünü inceledi. Yapılan deneyler sonucunda, süreci başlatan "anahtar" bir bakteri tespit edildi: Pseudomonas pachastrellae. Bu bakteri, plastik polimerini parçalayarak onu üç temel kimyasal bileşene (tereftalik asit, sebakik asit ve bütandiol) ayırıyor. Ancak bu bakteri işi tek başına bitirmiyor; parçalanan bu kimyasallar, ortamdaki diğer dört farklı bakteri türü tarafından tüketilerek tamamen etkisiz hale getiriliyor.

Bu "iş bölümü", biyobozunur plastiklerin neden her ortamda aynı hızda yok olmadığını da açıklıyor. Araştırmacılar, plastiğin tamamen doğaya karışabilmesi için sadece "biyobozunur" etiketine sahip olmasının yetmediğini, aynı zamanda okyanusun o bölgesinde bu özel bakteri ekibinin bulunması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu buluşun plastik atık krizine karşı daha etkili stratejiler geliştirilmesine ve çevresel koşullara göre optimize edilmiş yeni nesil plastiklerin üretilmesine ışık tutacağını belirtiyor.