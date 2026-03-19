250 yıllık gizem çözüldü! Volkanik yıldırımın sırrı ortaya çıktı

Bilim insanları, volkanik yıldırımların nasıl oluştuğuna dair uzun süredir çözülemeyen bir gizemi aydınlattı. Araştırmaya göre, volkanik kül bulutundaki parçacıklar çarpıştığında oluşan elektrik yükünün yönünü, yüzeylerinde bulunan karbon içeren moleküller belirliyor. Bu moleküller temizlendiğinde parçacıkların yük davranışı değişiyor, zamanla yeniden oluştuğunda ise eski haline dönüyor. Keşif, statik elektriğin oluşumuna dair önemli bir boşluğu doldururken, bu sürecin tahmin edilmesini de oldukça zorlaştırıyor.