Araştırma ortaya koydu: Yapay zeka sandığınız kadar güvenilir değil

Yapılan bir araştırma, ChatGPT'ye aynı sorunun 10 kez sorulduğunda farklı yanıtlar verebildiğini ortaya koydu. Washington State University tarafından yürütülen çalışmada, yapay zekanın özellikle yanlış bilgileri ayırt etmede zorlandığı ve tutarsız sonuçlar üretebildiği belirlendi. Her ne kadar yanıtları akıcı ve ikna edici olsa da, gerçek anlamda "anlama" yeteneğinin sınırlı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle uzmanlar, yapay zekadan alınan bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.