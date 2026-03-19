Araştırma ortaya koydu: Yapay zeka sandığınız kadar güvenilir değil
Yapay zeka teknolojileri her geçen gün hayatın daha fazla alanına girerken, güvenilirliği de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son yapılan bir araştırma, yapay zeka sistemlerinin aynı soruya farklı yanıtlar verebildiğini ve özellikle yanlış bilgileri ayırt etmede zorlanabildiğini ortaya koydu.
Yapılan bir araştırma, ChatGPT'ye aynı sorunun 10 kez sorulduğunda farklı yanıtlar verebildiğini ortaya koydu. Washington State University tarafından yürütülen çalışmada, yapay zekanın özellikle yanlış bilgileri ayırt etmede zorlandığı ve tutarsız sonuçlar üretebildiği belirlendi. Her ne kadar yanıtları akıcı ve ikna edici olsa da, gerçek anlamda "anlama" yeteneğinin sınırlı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle uzmanlar, yapay zekadan alınan bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.