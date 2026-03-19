Bilim insanları açıkladı! Dünya’nın dönüşü yavaşlıyor

Bilim insanlarına göre Dünya'nın dönüş hızı çok yavaş da olsa giderek azalıyor ve bu da günlerin uzamasına neden oluyor. Viyana Üniversitesi ve ETH Zürih'te yapılan araştırmalar, günlerin her yüzyılda yaklaşık 1,33 milisaniye uzadığını gösteriyor. Bu değişim günlük yaşamda fark edilmese de GPS, uydu sistemleri ve atom saatleri gibi yüksek hassasiyet gerektiren teknolojileri etkileyebiliyor. Ayrıca bazı uzmanlar, insan faaliyetlerinin de Dünya'nın dönüş hızındaki bu değişimde rol oynayabileceğini belirtiyor.