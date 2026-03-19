Bilim insanları şaşkın! Yepyeni bir gezegen türü keşfedildi

Bilim insanları, tamamen yeni bir gezegen türü keşfetti. L 98-59 d adı verilen bu gezegenin içinde kalıcı bir magma okyanusu bulunuyor ve yüksek miktarda kükürt içeriyor. Dünya'dan yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen, bilinen "gaz cücesi" ya da "su dünyası" kategorilerine uymuyor. Araştırmacılar, bu keşfin evrende düşündüğümüzden çok daha farklı gezegen türleri olabileceğini gösterdiğini ve bazılarının yaşamı destekleme potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyor.