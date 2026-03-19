Bilimkurgu gerçek oldu: Donmuş beyni uyandırmayı başardılar!

Almanya'daki Erlangen-Nuremberg Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü ve PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, farelerin hipokampus bölgesinden alınan dokular kullanıldı. Uzun süredir dondurularak saklanan dokulardaki en büyük engel olan buz kristallerinin hücrelere zarar vermesi sorunu, "vitrifikasyon" adı verilen ani dondurma yöntemiyle aşıldı. Doku, sıvı azot içinde -196 dereceye kadar soğutulmasına rağmen, özel koruyucu solüsyonlar sayesinde hücresel yapısını korudu.

Hücreler çözüldüğünde, nöronların elektrik sinyalleri iletmeye devam ettiği ve öğrenme ile hafıza için kritik olan sinaptik plastisiteyi sürdürdüğü gözlemlendi. Uzmanlar, bu gelişmenin sadece bir kanıt niteliğinde olduğunu; ancak gelecekte insan dondurma teknolojileri, beyin nakli veya gelişmiş organ koruma yöntemleri için devrim yaratabileceğini belirtiyor. Henüz yolun başında olunduğunu vurgulayan araştırmacılar, bu başarının "imkansızı bilimsel bir olasılığa" dönüştürdüğünü ifade ediyor.