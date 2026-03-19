Güneş Sistemi’nin "genetik" sırrı çözüldü: Asteroit Ryugu'da DNA ve RNA yapıtaşları bulundu

Ryugu asteroidinden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler, yaşamın yapıtaşları olan DNA ve RNA bileşenlerinin tamamının bu gök cisminde mevcut olduğunu ortaya koydu. Bilim dünyasında heyecan yaratan bu bulgular, yeryüzündeki hayatın kökenine dair gizemleri aydınlatmaya yardımcı oluyor.

Dünya üzerindeki tüm canlı organizmalar, kalıtsal verilerini nesilden nesile aktarmak için DNA ve RNA moleküllerine ihtiyaç duyar. DNA; adenin, sitozin, guanin ve timin adı verilen bazlardan meydana gelirken, RNA molekülünde timinin yerini urasil alır. Bu temel bileşenlerin genç Dünya'da ne oranda bulunduğu ve gezegenimize nasıl ulaştığı, biyolojik yaşamın ilk adımlarını anlamak adına hayati bir öneme sahiptir.

Bilimsel camiada kabul gören güçlü bir varsayıma göre, yaşam için gerekli elementleri barındıran asteroitlerin Dünya'ya çarpması, hayatın filizlenmesini sağlayan ana etken olabilir. Bu teoriyi doğrulamak isteyen uzmanlar, Güneş Sistemi'ndeki çeşitli gök cisimlerinden numuneler toplayarak analiz ediyor. Bu kapsamda geçmiş yıllarda NASA Bennu asteroidine, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ise Ryugu'ya giderek buralardan parça getirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz yıl Bennu'da söz konusu beş nükleobazın tamamına rastlandığı duyurulmuş, Ryugu örneklerinde ise o döneme kadar sadece urasil tespit edilebilmişti. Ancak Toshiki Koga önderliğindeki Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu ekibi, Ryugu numunelerinde de tüm yapıtaşlarını bulmayı başardı. 16 Mart'ta Nature Astronomy dergisinde yayımlanan makalede, bu tür bileşenlerin Güneş Sistemi'nde yaygın olduğu ve karbon temelli asteroitlerin Dünya'nın erken dönem kimyasal zenginliğine büyük katkı sunduğu vurgulandı.