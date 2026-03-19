Katil kanıtlandı: T-Rex’in avcı kimliği kesinleşti!

Bu keşfi benzersiz kılan detay ise dişin etrafındaki kemik dokusunun iyileşmiş olması. Bu durum, T-Rex'in canlı bir hayvana saldırdığını ve kurbanın bu saldırıdan sağ kurtularak yaralarını iyileştirdiğini kanıtlıyor. Eğer T-Rex sadece ölü hayvanlarla beslenen bir leşçil olsaydı, ısırılan kemikte herhangi bir büyüme veya iyileşme belirtisi görülmesi mümkün olmazdı.

TARTIŞMALAR SONA ERİYOR

Araştırmanın başındaki isim olan Robert DePalma, bu fosilin "tüten tabanca" niteliğinde bir kanıt olduğunu belirtiyor. T-Rex'in korkutucu diş yapısı ve güçlü çenesi her ne kadar bir avcı olduğunu düşündürse de, bilim dünyasında bu canlının sadece diğer yırtıcılardan kalan artıkları toplayan bir "çöpçü" olduğuna dair güçlü teoriler bulunuyordu.

Bu yeni bulgu, T-Rex'in aktif olarak avlandığını ve ekosistemin tepesinde yer alan bir yırtıcı olduğunu somut bir şekilde doğruluyor. Modern aslanlar gibi hem avlanan hem de fırsat bulduğunda leş yiyen bir karma beslenme modeline sahip olduğu düşünülse de, "katil" kimliği artık bilimsel olarak tescillenmiş durumda.