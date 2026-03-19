Mars’ın derinliklerinde büyük sır: Dev bir nehir sistemi bulundu!

Bu keşif, Perseverance üzerinde bulunan ve yere nüfuz eden radar cihazı (RIMFAX) sayesinde gerçekleştirildi. Bilim insanları, Eylül 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında toplanan verileri analiz ederek, bugünkü yüzey oluşumlarından çok daha eski bir delta sisteminin izlerine ulaştı. Yerin altına uzanan eğimli kaya katmanları, kanallar ve sürüklenmiş dev kayalar, bölgenin bir zamanlar suyla şekillendiğini kanıtlıyor.

Keşfin en heyecan verici yanı ise Mars'taki su varlığının süresiyle ilgili. Yeni veriler, Jezero Krateri'nde suyun sanılandan çok daha uzun süre—yaklaşık 4,2 ile 3,7 milyar yıl öncesini kapsayan geniş bir dönemde—akışkan halde kaldığını gösteriyor.

Geomikrobiyolog Emily Cardarelli, bu bulgunun Mars'ın geçmişteki yaşanabilirliği için kritik olduğunu belirtti. Suyun yüzeyde kaldığı sürenin uzaması, mikrobiyal yaşamın ortaya çıkması ve korunması için gereken fırsat penceresinin de genişlediği anlamına geliyor. Bu gizli nehir yatakları, antik yaşam izlerini (biyo-imzalar) barındırma potansiyeli en yüksek noktalar olarak görülüyor.