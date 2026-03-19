Otomobillerde "kirpi" modu: Ultrasonik sesler binlerce canı kurtarabilir!
Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen heyecan verici bir araştırma, kirpilerin trafik kazalarından korunması için doğadan ilham alan bir çözüm sunuyor. İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı sesleri (ultrasonik) algılayabilen bu sevimli memeliler için otomobillere eklenecek özel ses sistemleri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu tür için bir "yaşam sinyali" olabilir.
Yeni bir bilimsel çalışma, kirpilerin sahip olduğu olağanüstü işitme kabiliyetinin, otomobil tasarımlarında dikkate alınması durumunda bu canlıları trafik kazalarından koruyabileceğini gösteriyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 2024 yılına ait güncel verileri, her üç kirpiden birinin araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ve türün popülasyonunda ciddi bir gerileme yaşandığını vurguluyor.
Oxford Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma, bu popüler memelilerin yüksek frekanslı ultrasonik sesleri algılayabildiğini, hatta işitme keskinliklerinin kedi ve köpeklerininkini geride bıraktığını kanıtladı. Uzmanlar, ultrasonik ses yayan sistemlerin kirpileri karayollarından uzak tutmak için birer caydırıcı olarak kullanılabileceğini ve bu sayede can kayıplarının önüne geçilebileceğini belirtiyor.
Oxford Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi'nden Dr. Sophie Lund Rasmussen, keşfe dair şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kirpilerin ultrasonik duyarlılığını kanıtladıktan sonraki hedefimiz, otomotiv sektörüyle iş birliği yaparak araçlar için sesli uyarı düzenekleri geliştirecek ortaklar bulmak olacak. Eğer araştırmalarımız kirpileri trafikten uzaklaştıracak etkili bir cihazın üretimini mümkün kılarsa, Avrupa genelinde azalan kirpi neslini korumak adına büyük bir adım atmış olacağız."
Danimarkalı bilim insanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, yaban hayatı kurtarma merkezlerinden alınan 20 adet kirpi üzerinde "işitsel beyin sapı tepkisi" testleri yapıldı. Bu test yönteminde, hayvanların iç kulağı ile beyinleri arasındaki elektriksel sinyaller, yerleştirilen minik elektrotlar vasıtasıyla hoparlörden verilen kısa ses dalgalarına göre kaydedildi.
Yapılan ölçümler, kirpilerin beyin sapının 4 ile 85 kHz arasındaki sinyallerle harekete geçtiğini ve en yüksek duyarlılığın 40 kHz civarında olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, kirpilerin insan kulağının duyamayacağı 20 kHz üstü ultrasonik frekanslardan başlayarak en az 85 kHz'e kadar olan sesleri net bir şekilde işitebildiğini ortaya koyuyor. Deneylerin ardından veteriner kontrolünden geçen tüm kirpiler, ertesi gece doğal yaşam alanlarına güvenle bırakıldı.
Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör David Macdonald ise koruma amaçlı bir çalışmanın, türün biyolojisine dair yeni bir keşifle sonuçlanmasının ve bu keşfin koruma yöntemleri için yeni kapılar açmasının heyecan verici olduğunu belirtti. Macdonald, asıl kritik sorunun artık kirpilerin bu ultrasonik seslere, çim biçme robotları veya otomobillerle çarpışma riskini azaltacak şekilde bir tepki verip vermeyeceği olduğunu ifade etti.