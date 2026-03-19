Otomobillerde "kirpi" modu: Ultrasonik sesler binlerce canı kurtarabilir!

Danimarkalı bilim insanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, yaban hayatı kurtarma merkezlerinden alınan 20 adet kirpi üzerinde "işitsel beyin sapı tepkisi" testleri yapıldı. Bu test yönteminde, hayvanların iç kulağı ile beyinleri arasındaki elektriksel sinyaller, yerleştirilen minik elektrotlar vasıtasıyla hoparlörden verilen kısa ses dalgalarına göre kaydedildi.

Yapılan ölçümler, kirpilerin beyin sapının 4 ile 85 kHz arasındaki sinyallerle harekete geçtiğini ve en yüksek duyarlılığın 40 kHz civarında olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, kirpilerin insan kulağının duyamayacağı 20 kHz üstü ultrasonik frekanslardan başlayarak en az 85 kHz'e kadar olan sesleri net bir şekilde işitebildiğini ortaya koyuyor. Deneylerin ardından veteriner kontrolünden geçen tüm kirpiler, ertesi gece doğal yaşam alanlarına güvenle bırakıldı.