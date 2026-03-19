Teknolojide devrim: İnsan hücresini taklit eden çipler geliyor!

Fransa'daki CNRS ve ENS laboratuvarlarında yürütülen bu çalışma, suyun atomik ölçekteki fiziksel davranışlarını kullanarak elektriksel sinyaller üretmeyi hedefliyor. Geleneksel bilgisayar sistemlerinin aksine, bu yeni teknoloji "nöromorfik bilişim" adı verilen ve insan beyninin çalışma prensiplerini temel alan bir yaklaşıma sahip. Yapay kanallar, sinir hücreleri arasındaki sinapslara benzer şekilde hem veri işleyebiliyor hem de bilgi depolayabiliyor.

Bu buluşun heyecan verici yanı, sadece bilgi işlem teknolojileriyle sınırlı kalmaması. Atom boyutundaki bu akıllı kapılar, gelecekte ultra verimli su arıtma sistemlerinden, insan vücuduyla tam uyumlu tıbbi protezlere kadar pek çok alanda kullanılabilir. Canlı hücrelerin karmaşık yapısını yapay bir platforma taşıyan bu başarı, biyolojik ve dijital zeka arasındaki sınırı ortadan kaldırmaya aday görünüyor. Uzmanlar, bu teknolojinin geleneksel silikon çiplerin yerini alarak çok daha düşük enerjiyle devasa işlemler yapabilen "canlı" bilgisayarların önünü açacağını öngörüyor.