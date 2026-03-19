Yeni veriler ortaya çıkardı: Mars’ın iç yapısı çok daha karmaşık

Yeni uydu verileri, Mars'taki volkanların sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Pavonis Mons çevresinde yapılan araştırmalar, bu volkanların tek seferlik patlamalar yerine uzun süre aktif kalan magmatik sistemlerle şekillendiğini gösterdi. Farklı patlama evreleri ve değişen kimyasal yapılar, Mars'ın iç yapısı ve yüzey oluşumu hakkında önemli ipuçları sunuyor.