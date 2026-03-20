Bilim dünyasında çığır açan gelişme: Antibiyotiklere alternatif doğuyor!

Bilim dünyasında çığır açan gelişme: Antibiyotiklere alternatif doğuyor! Antibiyotik direncinin giderek büyüyen bir küresel tehdit haline geldiği günümüzde, bilim insanları umut vadeden yeni bir çözüm geliştirdi. Grafen bazlı bu yenilikçi kaplama, yalnızca ışıkla aktive edilerek zararlı bakterileri etkisiz hale getirebiliyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2026 10:59