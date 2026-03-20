Bilim dünyasında çığır açan gelişme: Antibiyotiklere alternatif doğuyor!
Antibiyotik direncinin giderek büyüyen bir küresel tehdit haline geldiği günümüzde, bilim insanları umut vadeden yeni bir çözüm geliştirdi. Grafen bazlı bu yenilikçi kaplama, yalnızca ışıkla aktive edilerek zararlı bakterileri etkisiz hale getirebiliyor.
İsviçre'deki bilim insanları, antibiyotiklere dirençli "süper bakterilere" karşı etkili olabilecek yeni bir nanomalzeme geliştirdi. Grafen bazlı bu ultra ince kaplama, kızılötesi ışıkla aktive edildiğinde bakterileri neredeyse tamamen yok edebiliyor.
Işıkla 44 dereceye kadar ısınan kaplama, aynı zamanda kimyasal reaksiyon başlatarak bakterilere zarar veren reaktif oksijen molekülleri üretiyor. Üstelik bu sistem dışarıdan kontrol edilebiliyor ve istenildiğinde tekrar tekrar aktif hale getirilebiliyor.
Araştırmacılar, bu teknolojinin özellikle diş implantları gibi tıbbi alanlarda enfeksiyonları önlemede büyük potansiyel taşıdığını belirtiyor.