Bilim dünyasını şaşırtan anlar: Ahtapot kamerayı inceledi

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine yerleştirdikleri yemli bir kamerayla beklenmedik bir ana tanıklık etti. Tuvalu açıklarında yapılan araştırmada bir ahtapotun kameraya yaklaşarak onu çekmesi ve yerini değiştirmesi herkesi şaşırttı.

Görüntüler, ahtapotların sadece meraklı değil aynı zamanda oldukça zeki ve problem çözme yeteneği yüksek canlılar olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle kollarındaki duyusal yapılar sayesinde çevrelerini "tadarak" keşfedebilen bu canlılar, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Bu olay, okyanuslardaki yaşamın hala ne kadar gizemli olduğunu ortaya koyarken, deniz ekosistemlerinin korunmasının önemini de bir kez daha gözler önüne serdi.