Mühendislerden inanılmaz buluş: Elektriksiz çalışan "süper göz" yapıldı!

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, cihazın hızı oldu. Mevcut piroelektrik dedektörler mikrosaniye düzeyinde çalışırken, bu yeni sistem ışığa sadece 125 pikosaniyede (saniyenin trilyonda biri) tepki veriyor. Bu hız, geleneksel sistemlerden binlerce kat daha yüksek ve standart silikon bazlı fotodedektörlerle yarışır düzeyde.

Bu teknoloji, geniş bir elektromanyetik spektrumu algılayabilme yeteneği sayesinde tıp, tarım ve güvenlik alanlarında yeni bir dönemi başlatabilir. Örneğin, cilt kanserinin erken teşhisinde, gıda güvenliği denetimlerinde veya tarım arazilerinin drone'lar aracılığıyla havadan analiz edilmesinde kullanılabilecek çok spektrumlu kameraların önünü açıyor. Araştırmacılar, cihazın üretim maliyetini düşürmek ve hız sınırlarını daha da zorlamak için çalışmalarına devam ediyor.