Pasifik’te saatli bomba: Her an patlayabilir!

115 metre genişliğindeki bu beton yapı, aslında geçici bir çözüm olarak tasarlanmıştı. Ancak son yapılan incelemeler, kubbenin dış yüzeyinde çatlaklar oluştuğunu ve okyanus suyunun alttan içeri sızmaya başladığını gösteriyor. Uzmanlar, özellikle 24.000 yıl boyunca ölümcül kalmaya devam eden Plütonyum-239 maddesinin Pasifik Okyanusu'na karışmasından endişe ediyor.

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı Ivana Nikolic-Hughes, adadaki radyasyon seviyelerinin endişe verici derecede yüksek olduğunu ve fırtınaların artmasıyla beton yapının bütünlüğünü tamamen kaybedebileceğini belirtiyor. Bölge halkının yaşam alanlarına sadece 20 mil uzaklıkta bulunan bu nükleer miras, yükselen sularla birlikte her an bir çevre felaketine dönüşebilir. Birleşmiş Milletler ve bilim insanları, ABD'yi bu nükleer kalıntıların temizlenmesi konusunda acil sorumluluk almaya çağırıyor.