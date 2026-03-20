Pompeii’de şok keşif: 2000 yıl önce makineli tüfek mi kullanıldı?
İtalya’nın dünyaca ünlü antik kenti Pompeii, genellikle MS 79 yılındaki yıkıcı Vezüv yanardağı patlamasıyla anılsa da, yapılan son araştırmalar kentin duvarlarında çok daha eski ve teknolojik bir sırrın saklı olduğunu ortaya koydu. Heritage dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kentin kuzey surlarındaki hasarların, antik dünyanın "makineli tüfeği" olarak adlandırılan gelişmiş bir silahtan kaynaklandığını öne sürüyor.
İtalyan araştırmacılardan oluşan bir ekip, Sulla'nın Kuşatması (MÖ 89) döneminden kalan surlardaki "savaş yaralarını" inceledi. Uzun yıllar boyunca sıradan aşınmalar veya rastgele mermi izleri sanılan dörtgen şeklindeki küçük delikler, yüksek çözünürlüklü 3D lazer tarama ve fotogrametri yöntemleriyle analiz edildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Bu izler, sıradan bir el silahının veya basit bir mancınığın eseri olamazdı.
Elde edilen veriler, darbelerin "polybolos" adı verilen ve arka arkaya hızlıca ok ya da taş fırlatabilen otomatik bir kuşatma makinesi tarafından yapıldığını gösteriyor. Sistematik bir yelpaze biçiminde dizilen bu darbe izleri, silahın yüksek bir hızla ve belirli bir mekanik düzenle ateşlendiğinin kanıtı olarak kabul edildi. Bu keşif, antik Roma askeri mühendisliğinin tahmin edilenden çok daha ileri düzeyde olduğunu ve Pompeii'nin yanardağdan onlarca yıl önce de dehşet verici bir teknolojiyle karşı karşıya kaldığını kanıtlıyor.