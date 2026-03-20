Uzayda akıl almaz keşif! “Pamuk şeker” gibi gezegen

Bilim insanları, "pamuk şeker" gibi aşırı düşük yoğunluğa sahip Kepler-51d adlı gezegeni inceledi ancak beklenmedik bir durumla karşılaştı. Gezegenin etrafını saran son derece yoğun bir pus tabakası, atmosferinin içeriğini gizlediği için en gelişmiş teleskoplardan biri olan James Webb bile detayları göremedi.

Yaklaşık Satürn büyüklüğünde olmasına rağmen çok hafif olan bu gezegen, klasik gezegen oluşum modellerine uymuyor. Bilim insanları, kalın pus tabakasının ışığı engellediğini ve bu yüzden gezegenin yapısının hala büyük bir gizem olduğunu belirtiyor.

Bu sıra dışı keşif, evrende gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bildiklerimizi yeniden sorgulatıyor.