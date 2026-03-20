Uzayda ‘mucize’ kurtuluş: Avrupa, kaybolan araçla yeniden bağlantı kurdu

2024 yılında fırlatılan Proba-3 misyonu, güneş tutulmalarını yapay olarak simüle etmek amacıyla Dünya'dan 60.000 kilometre yüksekte, milimetrik bir hassasiyetle uçan iki ikiz araçtan oluşuyor. Ancak 14 Şubat'ta, kritik koronagraf cihazını taşıyan ikinci araçta meydana gelen bir zincirleme reaksiyon, aracın yönünü kaybetmesine neden olmuştu. Güneş panelleri Güneş'ten uzaklaşınca bataryaları boşalan uydu, "hayatta kalma moduna" girerek uzay boşluğunda sessizce sürüklenmeye başlamıştı.

Şans ve Sabırla Gelen Dönüş

ESA uzmanları, İspanya'daki kontrol merkezinden yürüttükleri titiz çalışmalar sırasında, uydunun takla atarken kısa bir süreliğine güneş panellerine ışık geldiğini fark ettiler. Bu anlık enerji fırsatını değerlendiren ekipler, uydunun kontrolünü ele geçirmeyi ve güneş panellerini yeniden doğru konuma getirmeyi başardılar.

Bataryaları şarj olmaya başlayan uydunun cihazları önümüzdeki günlerde tek tek test edilecek. Bilim dünyasında büyük bir sevinç yaratan bu kurtuluş operasyonu, Güneş'in gizemli atmosfer katmanı olan "koronayı" incelemeyi hedefleyen misyonun devam etmesini sağlayacak. Uzmanlar, bu zorlu geri dönüşün uzay operasyonları tarihinde unutulmaz bir başarı olduğunu vurguluyor.