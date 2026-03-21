Antarktika’da keşfedilen gizemli dev fosil: "O şey" bir yumurta çıktı

29 santimetre boyunda ve 20 santimetre genişliğinde olan bu buluntu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük "yumuşak kabuklu" yumurta olma özelliğini taşıyor. Yapılan analizler, bu fosilin Geç Kretase döneminde yaşamış, yaklaşık 7 metre uzunluğundaki dev bir deniz sürüngeni olan Mosasaur'a ait olabileceğini gösteriyor.

Bu keşif, büyük bir öneme sahip. Zira bilim dünyası, Mosasaur gibi dev deniz sürüngenlerinin yumurtlamak yerine doğrudan canlı doğum yaptığına inanıyordu. Ancak bu yumuşak ve ince kabuklu yapı, bazı deniz devlerinin günümüz yılan ve kertenkelelerine benzer şekilde, suda hızla çatlayan yumurtalar bırakmış olabileceğini kanıtlıyor.

Antarktika'nın Seymour Adası'nda bulunan bu nadir fosil, sert kabuklu dinozor yumurtalarından yapısal olarak tamamen ayrılıyor. Gözeneksiz ve deri benzeri bu zar yapısının fosilleşerek günümüze kadar ulaşması, paleontologlar tarafından "mucizevi bir korunma" olarak nitelendiriliyor. Bu keşif, antik okyanuslardaki yaşam döngüsüne dair bildiklerimizi temelden değiştiriyor.