Botlarla dertleşenler dikkat: Bilim insanları acı reçeteyi açıkladı!

Araştırma, yapay zekâ ile yapılan görüşmelerin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak bu etkileşimin "tek taraflı" doğasının derin bir bağ kurmayı engellediğini vurguluyor. Yapay zekâ botları, kullanıcıları yargılamadan dinlese ve anında yanıt verse de, gerçek bir insanın sunduğu empati, ortak yaşanmışlık ve duygusal derinlikten yoksun kalıyor. Uzmanlar, botlarla kurulan iletişimin bir tür "sahte yakınlık" yarattığına dikkat çekerek, bunun uzun vadede sosyal izolasyonu maskeleyebileceği konusunda uyarıyor.

Çalışmanın sonuçları, toplumsal sağlığın korunması için dijital çözümler yerine yüz yüze veya sesli insan iletişiminin teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor. Sonuç olarak teknoloji, yalnızlık hissini dindirmek için bir araç olarak sunulsa da, insanın sosyal bir varlık olarak ihtiyaç duyduğu temel "gerçek bağ" ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Gerçek bir dostla yapılan kısa bir sohbet, en gelişmiş algoritmalardan daha güçlü bir iyileştirici güce sahip.