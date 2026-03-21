Güney Kore’de 15 yıl sonra bir ilk: Yeni dinozor türü "Doolysaurus" keşfedildi!

Araştırmacılar, bulunan iskeletin henüz iki yaşında bir yavruya ait olduğunu belirledi. Yaklaşık bir hindi boyutundaki bu sevimli canlının, yetişkinliğe ulaştığında iki katı büyüklüğe eriştiği tahmin ediliyor. Yumuşak tüylerle kaplı olduğu düşünülen Doolysaurus, bilim insanları tarafından "bir kuzu kadar sevimli" olarak nitelendiriliyor.

Beslenme Alışkanlıkları Ezber Bozuyor

Doolysaurus'un iskeletiyle birlikte bulunan "mide taşları" (gastrolit), bu türün sadece otobur olmadığını, aynı zamanda hepçil (omnivor) bir diyete sahip olabileceğini gösteriyor. Kretase döneminin bu küçük sakini, sindirime yardımcı olması için yuttuğu taşlar sayesinde beslenme çeşitliliği konusunda uzmanlaşmış gibi görünüyor.

Kore yarımadasının tarih öncesi çeşitliliğine ışık tutan bu keşif, fosil kayıtlarındaki eksik parçaları tamamlayarak dinozorlar hakkında bildiklerimizi güncelliyor.