Mars’ta yaşamın yeni umudu: Süper dayanıklı çöl yosunu!

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalarda, bu özel yosun türü simüle edilmiş Mars ortamına maruz bırakıldı. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Bitki, su içeriğinin %98'ini kaybetmesine rağmen hayatta kalmayı başardı ve tekrar sulandığında saniyeler içinde eski sağlığına kavuştu. Ayrıca -196 santigrat derece gibi aşırı düşük sıcaklıklarda ve dünyadaki bitkilerin çoğunu öldürecek düzeydeki gama radyasyonuna karşı da muazzam bir direnç gösterdi.

Bu keşif, Mars'ta tarım yapılması için gereken devasa seraların yerini alabilecek doğal bir çözümün ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu dayanıklı yosunların "öncü tür" olarak Mars toprağına ekilebileceğini ve zamanla gezegenin yüzeyini diğer bitkiler için daha elverişli hale getirebileceğini belirtiyor. Henüz Mars yüzeyinde doğrudan bir ekim yapılmamış olsa da, laboratuvar verileri bu mütevazı bitkinin insanlığın gezegenler arası yolculuğunda en önemli müttefiklerinden biri olacağını kanıtlıyor. Gelecekteki görevlerde bu yosunların, Mars atmosferinin oksijen seviyesini artırmak ve verimsiz toprağı canlandırmak için kullanılması planlanıyor.