Şarj ederken bu hatayı yapan yandı! Bataryanın patlayacağını gösteren 5 ölümcül belirti
Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli araçlar, enerjilerini lityum iyon bataryalardan alıyor. Ancak bu güçlü enerji kaynakları, yanlış kullanım veya teknik arızalar nedeniyle ciddi birer yangın riskine dönüşebiliyor. Bataryanızın "imdat çığlığı" olarak nitelendirilebilecek bazı işaretleri önceden fark etmek, olası faciaların önüne geçebilir.
İşte bataryanızın yangın riski taşıdığını gösteren ve asla göz ardı etmemeniz gereken 5 kritik belirti:
1. Aşırı ve Anormal Isınma
Cihazların kullanım sırasında bir miktar ısınması normal kabul edilir. Ancak cihazınız boştayken bile el yakacak seviyeye ulaşıyorsa veya şarj sırasında kontrolsüz bir ısı artışı varsa bu, içsel bir kısa devrenin habercisi olabilir. "Termal kaçak" (thermal runaway) adı verilen süreç başladığında, batarya kendi ısısını besleyerek durdurulamaz bir yangına yol açabilir.
2. Bataryada Şişme ve Şekil Bozukluğu
Bataryanızın fiziksel görünümündeki değişiklikler en net uyarıdır. Eğer telefonunuzun ekranı dışa doğru kavisleniyorsa veya dizüstü bilgisayarınızın kasasında bir kabarma fark ediyorsanız, batarya hücreleri içerisinde gaz birikmiş demektir. Şişmiş bir bataryaya asla bastırmayın veya delmeye çalışmayın; bu işlem anında patlamaya neden olabilir.
3. Keskin ve Tatlımsı Kimyasal Kokular
Lityum iyon pillerden sızan elektrolitler, genellikle tatlı ama keskin bir kimyasal koku yayar. Eğer cihazınızdan daha önce duymadığınız garip bir koku geliyorsa, bu batarya hücrelerinin bütünlüğünün bozulduğunu ve sızıntı başladığını gösterir. Bu gazlar hem yanıcıdır hem de solunması sağlığa zararlıdır.
4. Performansta Beklenmedik Düşüşler
Bataryanızın şarjı %80'den aniden %20'ye düşüyorsa veya cihazınız prize takılıyken bile şarj seviyesi azalıyorsa, hücre yapısı bozulmuş olabilir. Kararsız voltaj değerleri, bataryanın kararsız bir yapıya büründüğünün ve her an bir arıza çıkarabileceğinin sinyalidir.
5. Renk Değişimi ve Sıvı Sızıntısı
Cihazınızın batarya yuvası çevresinde korozyon, yanık izleri veya yapışkan bir sıvı fark ederseniz vakit kaybetmeden önlem almalısınız. Sızıntı yapan bir batarya, sadece cihazınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda temas ettiği yüzeylerde yangın başlatma riskine sahiptir.
Risk Durumunda Ne Yapılmalı?
Eğer bu belirtilerden birini fark ederseniz; cihazı derhal şarjdan çekin, kapatın ve yanıcı maddelerden uzak, sert bir zemine koyun. Bataryayı evsel atık kutusuna atmayın; bu durum çöp kamyonlarında veya geri dönüşüm tesislerinde yangınlara sebep olabilir. En güvenli yol, profesyonel bir teknik servise başvurmak veya atık pil toplama noktalarını kullanmaktır.
Unutmayın, orijinal şarj aleti kullanmak ve cihazı aşırı sıcak ortamlarda bırakmamak batarya sağlığı için hayati önem taşır.