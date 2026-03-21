Şarj ederken bu hatayı yapan yandı! Bataryanın patlayacağını gösteren 5 ölümcül belirti

Cihazların kullanım sırasında bir miktar ısınması normal kabul edilir. Ancak cihazınız boştayken bile el yakacak seviyeye ulaşıyorsa veya şarj sırasında kontrolsüz bir ısı artışı varsa bu, içsel bir kısa devrenin habercisi olabilir. "Termal kaçak" (thermal runaway) adı verilen süreç başladığında, batarya kendi ısısını besleyerek durdurulamaz bir yangına yol açabilir.

2. Bataryada Şişme ve Şekil Bozukluğu

Bataryanızın fiziksel görünümündeki değişiklikler en net uyarıdır. Eğer telefonunuzun ekranı dışa doğru kavisleniyorsa veya dizüstü bilgisayarınızın kasasında bir kabarma fark ediyorsanız, batarya hücreleri içerisinde gaz birikmiş demektir. Şişmiş bir bataryaya asla bastırmayın veya delmeye çalışmayın; bu işlem anında patlamaya neden olabilir.

3. Keskin ve Tatlımsı Kimyasal Kokular

Lityum iyon pillerden sızan elektrolitler, genellikle tatlı ama keskin bir kimyasal koku yayar. Eğer cihazınızdan daha önce duymadığınız garip bir koku geliyorsa, bu batarya hücrelerinin bütünlüğünün bozulduğunu ve sızıntı başladığını gösterir. Bu gazlar hem yanıcıdır hem de solunması sağlığa zararlıdır.