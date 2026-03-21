Satürn tahtını koruyor: Bilinen uydu sayısı 285’e yükseldi

Bu keşiflerle birlikte Satürn'ün bilinen ay sayısı 285'e, Jüpiter'in ise 101'e yükseldi. Yeni bulunan bu uyduların ortak özelliği oldukça küçük ve sönük olmaları. Ortalama 3 kilometre çapındaki bu minik uydular, ana gezegenlerinden oldukça uzak yörüngelerde dolanıyorlar. Bu özellikleri nedeniyle amatör teleskoplarla görülmeleri imkânsız olan uydular, Şili ve Hawaii'deki devasa yer tabanlı teleskoplar kullanılarak saptandı.

Jüpiter'in yeni ayları Scott Sheppard ve David Tholen liderliğindeki ekip tarafından, Satürn'ün ayları ise Edward Ashton ve ekibi tarafından bulundu. Şu anki tabloda Satürn, ay sayısı bakımından açık ara liderliğini koruyor. Ancak bilim insanları, önümüzdeki yıllarda Jüpiter'e ulaşacak olan Europa Clipper ve JUICE görevlerinin, bu dev gezegenin çevresinde henüz keşfedilmemiş çok daha fazla küçük uyduyu ortaya çıkarabileceğini öngörüyor. Güneş sistemindeki toplam bilinen ay sayısı ise bu son verilerle 442'ye ulaştı.