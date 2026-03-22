3 kilometre derinlikteki Hazine: Büyük Tuz Gölü’nün yeni haritası

Elde edilen veriler, tatlı suyun yüzeyin 3 ila 4 kilometre derinliğine kadar olan tortuları doyurduğunu gösteriyor. Araştırma ekibinin lideri Profesör Michael Zhdanov, bu keşfin göl kıyısındaki basınçlı tatlı su çıkışlarının ve bölgedeki bitki örtüsü değişimlerinin nedenini açıkladığını belirtti. Göldeki aşırı tuzlu su tabakasının hemen altında böylesine geniş bir tatlı su sisteminin varlığı, bölgenin hidrolojik modellerini tamamen değiştirebilir.

Uzmanlar, bu gizli rezervin hacmini hesaplamak için suyun yayıldığı alanın genişliğini ve tortuların gözenekliliğini incelemeye devam ediyor. Keşif, kuraklık tehdidi altındaki Utah eyaleti için kritik bir su kaynağı potansiyeli taşısa da, bu derin suyun sürdürülebilir şekilde kullanılıp kullanılamayacağı henüz araştırma aşamasında.