3 kilometre derinlikteki Hazine: Büyük Tuz Gölü’nün yeni haritası
Bilim insanları, Utah’taki Büyük Tuz Gölü’nün hipersalin (aşırı tuzlu) sularının ve tortularının altında, yüzeyden kilometrelerce derine uzanan devasa bir tatlı su rezervuarı buldu. Utah Üniversitesi tarafından yürütülen ve "havadan elektromanyetik tarama" (AEM) teknolojisinin kullanıldığı araştırma, gölün Farmington Körfezi altındaki jeolojik yapıları adeta bir röntgen gibi görüntüledi.
Elde edilen veriler, tatlı suyun yüzeyin 3 ila 4 kilometre derinliğine kadar olan tortuları doyurduğunu gösteriyor. Araştırma ekibinin lideri Profesör Michael Zhdanov, bu keşfin göl kıyısındaki basınçlı tatlı su çıkışlarının ve bölgedeki bitki örtüsü değişimlerinin nedenini açıkladığını belirtti. Göldeki aşırı tuzlu su tabakasının hemen altında böylesine geniş bir tatlı su sisteminin varlığı, bölgenin hidrolojik modellerini tamamen değiştirebilir.
Uzmanlar, bu gizli rezervin hacmini hesaplamak için suyun yayıldığı alanın genişliğini ve tortuların gözenekliliğini incelemeye devam ediyor. Keşif, kuraklık tehdidi altındaki Utah eyaleti için kritik bir su kaynağı potansiyeli taşısa da, bu derin suyun sürdürülebilir şekilde kullanılıp kullanılamayacağı henüz araştırma aşamasında.