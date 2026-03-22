Jeopolitik risklerin ilacı: Rüzgar ve güneş 4 teravatı aştı!

Enerji düşünce kuruluşu Ember'in son verilerine göre, 2025 yılı küresel enerji dönüşümünde "rekorlar yılı" olarak tarihe geçti. Sadece bir yıl içinde eklenen 814 GW'lık rüzgar ve güneş kapasitesi, toplam kurulu gücü 4 teravat (4.174 GW) eşiğinin üzerine taşıdı.

Güneş Liderliğini İlan Etti Yeni yatırımların aslan payını güneş enerjisi aldı. 2025'te devreye giren 647 GW güneş kapasitesi, rüzgarı dörde katladı. Rüzgar enerjisi ise yüzde 47'lik bir sıçramayla 167 GW yeni kurulum gerçekleştirerek güçlü bir geri dönüş yaptı.

Milyarlarca Dolarlık Tasarruf Bu devasa kapasite artışı sadece çevreci bir adım değil, aynı zamanda dev bir ekonomik kalkan. Yeni santrallerin üreteceği enerji, yıllık 138 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçebilecek kapasitede. Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını sarstığı bir dönemde rüzgar ve güneş, ülkeler için hem "en ucuz" hem de "en güvenli" liman haline geldi.