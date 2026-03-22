Lise öğrencilerinden verimlilik harikası: UMAY 100 kilometre menzile ulaştı!

Şeker, yarışmaların esas konusunun verimlilik olduğunu dile getirerek, "Az enerjiyle çok mesafe katetmek... Aracımızın adı UMAY. 'Umay Ana' Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan bir simge. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu uygun gördü. Aracımız elektrikli. Öğrencilerimiz pansiyonda kalıyor. Çocuklar yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Yazın okul pansiyonunda kalarak bu aracı ürettiler." diye konuştu.

Öğrencilerin daha önce 2 farklı araç ürettiğini ve katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten Şeker, takımdaki 15 öğrencinin büyük özveriyle çalıştığını anlattı.

"Uluslararası yarışmalara da katılmayı düşünüyoruz"

Takımda yer alan öğrencilerden Yaşar Can Dönmez de "UMAY"ı üretmeye 2023'te başladıklarını ve aynı sene tamamladıklarını söyledi.

Aracı geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Dönmez, 300 kilogram ağırlığındaki "UMAY"ın 100 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıktığını kaydetti.

Araçta akü kullanmadıklarını belirten Dönmez, "Lityum demir fosfat denilen malzemeden yapılan pil var. Onu kullanıyoruz. Bu pilin içerisinde 240 hücre var. Bu hücrelerle 100 kilometre menzil ya da 5 saate kadar aracımızı kullanabiliyoruz." dedi.

Dönmez, bu yıl da TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalara katılacaklarını dile getirdi.