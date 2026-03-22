Mutfak süngerlerinde gizli tehlike: Her bulaşıkta doğaya mikroplastik salınıyor

Araştırma kapsamında, gönüllülerin gerçek ev ortamlarında kullandığı süngerler incelendi. Sonuçlara göre, süngerlerin yapısındaki aşınma nedeniyle her yıl kişi başına yaklaşık 0,68 ile 4,21 gram arasında mikroplastik çevreye karışıyor. İlk bakışta bu miktar küçük görünse de, yalnızca Almanya ölçeğinde bir hesaplama yapıldığında, kullanılan sünger tipine bağlı olarak her yıl 355 tona kadar mikroplastiğin kanalizasyon sistemleri üzerinden su kaynaklarına ve denizlere ulaştığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu çevresel etkiyi azaltmak için tüketicilere üç temel öneride bulunuyor: Su Tasarrufu: Bulaşık yıkarken daha az su kullanmak, sürtünmeyi ve parçacık salınımını azaltmada en etkili yöntem. Malzeme Seçimi: Plastik içeriği daha düşük veya doğal liflerden üretilmiş süngerlerin tercih edilmesi gerekiyor. Uzun Süreli Kullanım: Süngerleri hemen çöpe atmak yerine daha uzun süre kullanmak, genel kaynak tüketimini ve atık miktarını düşürüyor. Bu çalışma, mutfaklardaki basit bir temizlik alışkanlığının küresel plastik kirliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.