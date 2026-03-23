Bilim dünyası şokta: Uzayda "fizik kurallarını hiç sayan" dev nesne keşfedildi!

Yaklaşık 710 metre çapındaki bu devasa kaya parçası, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü sadece 1,9 dakikada tamamlıyor. Normal şartlarda bu boyuttaki asteroidlerin dönüş süreleri saatlerle ifade edilirken, bilim dünyasında güvenli dönüş sınırı 2,2 saat olarak kabul ediliyor. Bu hızda dönen bir nesnenin, merkezkaç kuvveti nedeniyle parçalanması beklenirken 2025 MN45'in bütünlüğünü koruması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Washington Üniversitesi'nden astronom Dmitrii Vavilov, bu keşfin asteroidlerin yapısı hakkındaki varsayımları temelinden sarstığını belirtti. Uzmanlara göre, asteroidin bu hıza rağmen dağılmaması, onun gevşek bir moloz yığınından ziyade, katı kaya veya metalden oluşan son derece yoğun bir çekirdeğe sahip olduğunu gösteriyor. The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan bu çalışma, güneş sistemimizdeki büyük nesnelerin iç yapısı ve dayanıklılık limitleri üzerine yeni tartışmalar başlattı. Keşif, evrenin derinliklerinde hala açıklanamayan pek çok gizem olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.