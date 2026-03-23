Biyoloji kitapları yeniden yazılacak! DNA'mızda gizli bir katman bulundu

Yaşamın talimatlarını taşıyan DNA dizilimleri, üç harfli "kodon" gruplarından oluşur. Bazı farklı kodonlar aynı amino asidi işaret ettiği için bilim dünyasında uzun süre bu alternatiflerin birbirinin yerine geçebileceği düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma, hücrelerin bu "eş anlamlı" kodonlar arasındaki verimlilik farkını tespit eden özel bir kontrol mekanizmasına sahip olduğunu kanıtladı.

Çalışmada "DHX29" adlı proteinin, düşük verimli genetik kodları taşıyan mesajcı RNA'ları (mRNA) belirleyen bir dedektör gibi çalıştığı saptandı. DHX29 proteininin bu gizli katmanı okuyarak hücrenin hangi proteinleri ne kadar hızlı üreteceğine müdahale ettiği anlaşıldı.

Bu keşif, hücrelerin genetik bilgiyi nasıl yorumladığına dair temel bilgilerimizi derinleştirirken; kanser gelişimi ve hücre farklılaşması gibi süreçlerin daha iyi anlaşılmasına kapı aralıyor. Araştırmacılar, bu gizli kodlama sisteminin gelecekte genetik hastalıkların tedavisinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.