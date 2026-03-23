Evrenin yaşam reçetesi çözülüyor: Antik yıldız karbonun gizemini aydınlatıyor

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların liderliğindeki ekip, bu yıldızı Samanyolu'nun yörüngesindeki Büyük Macellan Bulutu'nun bir uydusu olan "Pictor II" adlı cüce galakside tespit etti. PicII-503, evrenin ilk yıldızlarından birinin süpernova patlaması sonucu saçtığı maddelerden oluşmuş, kimyasal açıdan oldukça ilkel bir yapıya sahip.

Evrenin başlangıcında sadece hidrojen ve helyum gibi hafif elementler bulunuyordu. Yaşam için gerekli olan karbon, demir ve kalsiyum gibi ağır elementler ise ancak ilk yıldızların ölümüyle ortaya çıktı. PicII-503'ün alışılmadık düşük metal oranı, onun evrenin henüz emekleme aşamasında olan, zayıf bir süpernova patlamasından hemen sonra doğduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu keşfin sadece yıldızların geçmişini değil, aynı zamanda Dünya'daki yaşamın ham maddelerinin galaksiler arası yolculuğunu anlamak için de bir "zaman kapsülü" görevi gördüğünü belirtiyor. Bu tür antik kalıntılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun bile doğrudan göremediği kozmik tarih dönemlerine ışık tutarak, karbonun evrene nasıl yayıldığını kanıtlıyor.