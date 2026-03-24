Bilim dünyasında devrim: Zaman kristalleri ilk kez dış dünyaya bağlandı

Zaman kristalleri, atomların normal kristallerdeki gibi mekânda değil, zamanda periyodik bir desen izlediği, maddenin yeni ve gizemli bir evresidir. Uzun süre boyunca bu yapıların dış dünyayla temas etmesinin, onların kuantum özelliklerini yok edeceği düşünülüyordu. Ancak bilim insanları, süperakışkan helyum-3 izotopunu mutlak sıfıra yakın sıcaklıklara kadar soğutarak bu bariyeri aşmayı başardılar. İki zaman kristali arasında kurulan bağlantı sayesinde, kristallerin birbirlerini etkilediği ve senkronize bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi.

Bu gelişme, özellikle kuantum bilgisayarların geleceği için büyük bir önem taşıyor. Birbirine bağlı zaman kristalleri, kuantum bilgilerini daha kararlı bir şekilde saklamak ve işlemek için kullanılabilir. Uzmanlar, bu sistemlerin oda sıcaklığında bile çalışabilen son derece hassas kuantum sensörlerin geliştirilmesine ön ayak olabileceğini belirtiyor. Maddenin doğasına dair anlayışımızı kökten değiştiren bu keşif, kuantum teknolojilerinde pratik uygulamalara geçişin en kritik adımlarından biri olarak kabul ediliyor.